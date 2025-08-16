В МЧС по региону призвали по возможности оставаться дома

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников объявлена в Дагестане, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 02:25 [мск]. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны!" - говорится в сообщении.