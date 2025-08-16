Как сообщили в прокуратуре региона, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении одного из фигурантов уголовного дела, возбужденного после падения пятерых рабочих с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

"Избрана мера пресечения в отношении производителя работ при групповом несчастном случае на ТЭЦ-2, - говорится в сообщении. - С учетом позиции прокурора суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток".

14 августа произошло обрушение кирпичной стены на дымовой трубе Владивостокской ТЭЦ-2 при производстве высотных строительных работ. В результате нарушения требований безопасности пострадали пятеро рабочих, трое из них погибли на месте. Двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) находятся на контроле надзорного ведомства.