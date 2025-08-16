В Приморье назначили домашний арест второму фигуранту дела о ЧП на ТЭЦ-2

Как сообщили в прокуратуре региона, начальнику строительно-монтажного участка избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении начальника строительно-монтажного участка по уголовному делу, возбужденному после падения пятерых рабочих с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

"С учетом позиции прокурора суд избрал второму фигуранту - начальнику строительно-монтажного участка - меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.

14 августа произошло обрушение кирпичной стены на дымовой трубе Владивостокской ТЭЦ-2 при производстве высотных строительных работ. В результате нарушения требований безопасности пострадали пятеро рабочих, трое из них погибли на месте. Двое получили телесные повреждения различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее мера пресечения в виде домашнего ареста избрана также в отношении производителя работ.