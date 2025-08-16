По версии следствия, 11 августа 2025 года двое несовершеннолетних осуществили поджог релейных шкафов на участке железнодорожного пути перегона станций Каргат - Убинское Западно-Сибирской железной дороги

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Двое подростков 14 и 15 лет подожгли релейные шкафы на железной дороге в Новосибирской области. Суд отправил их под домашний арест, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, 11 августа 2025 года двое несовершеннолетних осуществили поджог релейных шкафов на участке железнодорожного пути перегона станций Каргат - Убинское Западно-Сибирской железной дороги, расположенных в Новосибирской области. По ходатайству следователя следственного управления Барабинским районным судом Новосибирской области в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступление раскрыто благодаря проведенным совместным оперативно-разыскным мероприятиям сотрудниками УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу и УФСБ России по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В транспортной полиции добавили, что подростки откликнулись на предложение неизвестного совершить поджог. Следуя инструкции, они купили горючее вещество, экипировку и попытались поджечь устройства сигнализации на перегоне Каргат - Убинское, при этом их действия не повлияли на движение поездов.

"Вместо обещанного вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей куратор перестал выходить на связь с подростками. Кроме того, правоохранители установили, что задержанные причастны к поджогу вышки одного из операторов сотовой связи в Каргатском районе, совершенному несколькими днями ранее", - добавили в транспортной полиции.