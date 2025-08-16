В медицинской помощи эвакуированные люди не нуждаются, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин

САРАТОВ, 16 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на яхте в Саратовской области, на борту находились шесть пассажиров. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

"В 07:57 (06:57 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе на судовом ходу загорелась яхта "Мечта". На борту находились шесть человек", - написал он.

Юрин уточнил, что на данный момент все люди эвакуированы с яхты службой спасения Саратовской области, дислоцированной в Хвалынске. "В медицинской помощи не нуждаются", - добавил он.