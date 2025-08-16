Число пострадавших после ДТП с автобусом под Омском выросло до пяти

Травмы получили водители грузовиков и трое спортсменов

ОМСК, 16 августа. /ТАСС/. Травмы в ДТП с участием автобуса с футбольной командой из Тюмени под Омском получили трое спортсменов, а также двое водителей грузовиков. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Омской области.

"На утро субботы трое пострадавших - это игроки юношеской футбольной команды из Тюмени - находятся в лечебных учреждениях Омска. Один пострадавший в тяжелом состоянии, в реанимации. Двое других в удовлетворительном состоянии. Еще двое пострадавших - это водители фур - остаются в Тюкалинской центральной районной больнице. Оба в тяжелом состоянии, в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что медики также осмотрели 16 членов футбольной команды. До прибытия другого автобуса всех спортсменов разместили и дали возможность отдохнуть.

По данным региональных УМВД и прокуратуры, вечером 15 августа столкнулись три фуры, легковой автомобиль и автобус. По предварительной информации, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, который в свою очередь въехал во впереди едущий грузовой автомобиль. После этого автобус потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом. Далее в аварии принял участие еще один грузовой автомобиль. Руководство футбольного клуба "Тюмень" готово оказать помощь попавшим в ДТП футболистам.