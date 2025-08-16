Число подтопленных домов под Красноярском сократилось до 110

Продолжается откачка воды с затопленных территорий

КРАСНОЯРСК, 16 августа. /ТАСС/. Число подтопленных после ливней домов в Красноярском крае сократилось до 110, подтопления фиксируются в Березовском районе и городе Железногорске, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, в пятницу там были подтоплены 144 жилых и дачных домов. Дожди в Красноярске и его окрестностях начались 9 августа. Непогода привела к перебоям с электроснабжением 9 и 10 августа, с нарушением технологического режима работали 40 коммунальных объектов. В Ленинском районе Красноярска произошел провал дорожного полотна.

"По состоянию на 16 августа в крае подтопленных жилых домов нет, остаются подтопленными 110 дачных домов, 186 приусадебных участков в 2 муниципальных образованиях. В Березовском районе остаются подтопленными 66 приусадебных участков. В городе Железногорске - 110 дачных домов и 120 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалистами продолжается работа по откачке воды из затопленных домов и с территорий.