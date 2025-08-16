Экс-замминистра транспорта Хабаровского края обвиняют в превышении полномочий

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено бывшему заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - говорится в сообщении. - Следователями СК России фигуранту предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю".

По версии следствия, фигурант в декабре 2023 года был осведомлен о фактически невыполненных юрлицом работах по удалению из акватории морского порта Ванино затонувших пассажирского катера и буксира-кантовщика и подписал акт об отсутствии остатков этого имущества.

"Действия фигуранта повлекли необоснованную оплату денежных средств в размере более 13 млн рублей за фактически невыполненные работы. Денежные средства были выделены для ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках федерального проекта "Генеральная уборка", - отметили в СК. Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий.