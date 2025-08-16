У обеих пострадавших комбинированные механо-термические травмы, слепые осколочные ранения и ожоги, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн

КУРСК, 16 августа. /ТАСС/. Дрон ВСУ атаковал автомобиль на трассе Рыльск - Дурово в Курской области, в результате ранены две женщины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Вражеский дрон сегодня утром атаковал гражданский автомобиль на трассе Рыльск - Дурово. Пострадали два человека", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, у обеих пострадавших женщин 45 и 50 лет комбинированные механо-термические травмы, слепые осколочные ранения и ожоги. Медики доставили их в Курскую областную больницу. Также глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в районы, которые ежедневно подвергаются атакам противника.