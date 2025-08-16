Их доставили в медицинское учреждение

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Два человека пострадали после того, как автомобиль пробил ограждение в результате столкновения с другой машиной и упал в реку с моста в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате ДТП 2 человека для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МВД, предварительно, произошло столкновение двух транспортных средств, после чего один из автомобилей, пробив ограждение, упал в реку.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло, предварительным данным, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы. Столкнулись автомобиль каршеринга и Lexus, с последующим падением прокатного автомобиля в реку.

"В результате дорожной аварии пострадали водитель каршеринга и ребенок-пассажир", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что в машине каршеринга находились пять человек.