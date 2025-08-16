По данным следствия, 14 августа полицейский в сопровождении трех работников ТЦК проводил облаву военнообязанных в Харькове

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мужчина в возрасте 36 лет был арестован за нападение с ножом на полицейского и трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

"Взят под стражу мужчина, который в Харькове напал с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК", - отмечается в публикации Telegram-канала ведомства.

По данным следствия, 14 августа полицейский в сопровождении трех работников ТЦК проводил облаву военнообязанных в Харькове. В момент остановки одного из мужчин тот не стал предоставлять свои документы, а вместо этого достал нож и нанес удары сотруднику полиции и всем работникам ТЦК, после чего попытался скрыться.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и увозят в военкоматы. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.