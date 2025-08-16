Он и его сообщник Вячеслав Автономов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы продлил заключение под стражей заместителю губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину и его сообщнику Вячеславу Автономову, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Зайнуллина Р. Ш. и Автономова В. В. на срок 2 месяца 23 суток", - сказано в постановлении суда.

Зайнуллину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован. По версии следствия, Зайнуллин в составе группы с использованием служебного положения похитил не менее 32 млн рублей, из которых до 4 млн рублей - лично. Денежные средства выделялись на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины.

Также в СИЗО находятся три коммерсанта: Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

Как сообщалось ранее, в производстве Останкинского суда Москвы находится гражданское дело по иску Генпрокуратуры РФ к Зайнуллину, Петрякову, Новикову, Боровкову, Зимину, Сошникову, компаниям "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв". Надзорное ведомство просит столичный суд взыскать с ответчиков солидарно 924 873 795,80 рублей, обратив их в доход Российской Федерации. В обосновании исковых требований указано, что Генеральной прокуратурой установлены факты коррупционного обогащения указанных лиц, занимающих публично значимые должности в Белгородской области при выполнении государственных контрактов на строительство фортификационных сооружений, обеспечивающих безопасность страны. В иске также говорится, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение в личных целях и в интересах третьих лиц, в том числе для заключения фиктивных договоров на поставку стройматериалов и возведение блиндажей с фирмами-однодневками, а бизнесмен Петряков согласился перечислять откат в 7%, купив с многомиллионного аванса квартиру в Москве и автомобиль.