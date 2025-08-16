По данным портала, еще 32 пропали без вести

ИСЛАМАБАД, 16 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 344 человек погибли, 32 пропали без вести и сотни пострадали на северо-западе Пакистана в течение двух суток в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Об этом 16 августа сообщил портал Geo, ссылаясь на данные управления по чрезвычайным ситуациям.

Наибольшее число жертв - 328 - зафиксировано в граничащей с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва. В числе наиболее пострадавших округов - Бунер, Сват, Мансехра, Баджаур и Баттаграм, на которые пришлись наиболее мощные удары стихии. Потоки воды вызвали многочисленные оползни и наводнения. Разрушены или повреждены сотни жилых домов, линии электропередачи, дороги, мосты, другие объекты инфраструктуры. Во многих районах не работает мобильная связь из-за повреждения базовых станций. Эвакуированы 3,8 тыс. жителей, в спасательных работах задействованы более 2 тыс. человек.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам.