Умеджон Солиев еще до теракта совершил разбойное нападение в марте 2023 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Соучастник нападения на концертный зал "Крокус сити холл" Умеджон Солиев еще до этого теракта совершил разбой в Таджикистане и скрывался от местных правоохранителей на российской территории.

Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В феврале 2022 года Солиев прилетел в Екатеринбург. По прилете он купил автомобиль ВАЗ 21014 для трудоустройства в такси, однако потом продал его знакомому Гадоеву и вернулся обратно в Республику Таджикистан, где в марте 2023 года совершил разбойное нападение, в связи с чем скрылся в России", - указано в них.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники нападавших на концертный зал, в том числе Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев. Их задержали в дагестанском Каспийске. Как установило следствие, они обеспечивали исполнителей теракта огнестрельным оружием.