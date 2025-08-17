В Бурятии действуют четыре лесных пожара на площади 3 га

Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты экономики нет

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Четыре лесных пожара на площади 3 га действуют в Бурятии, за сутки ликвидировано одно возгорание на площади 7 га. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки в республике обнаружены два лесных пожара в Баргузинском районе. Причина возникновения - гроза. Ликвидирован пожар в Бичурском районе на площади 7 га. По оперативным данным, утром 17 августа действуют четыре очага возгорания в Баргузинском и Селенгинском районах на общей площади 3 га", - говорится в сообщении.

Угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты экономики нет. С огнем борются 69 человек, задействованы 11 единиц специализированной техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим.