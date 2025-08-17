На их тушение привлекли 203 человека

ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Четыре лесных пожара действуют на территории Якутии на площади свыше 700 га, сообщили в пресс-службе Минэкологии Якутии.

"На начало суток действуют четыре лесных пожара на площади 711 га на территории Вилюйского, Кобяйского, Ленского, Олекминского районов. На тушение пожаров привлечены 203 человека. Все пожары в авиационной зоне, применение техники невозможно. Оперативность тушения - 63%", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в результате авиационного мониторинга обнаружен один лесной пожар на площади 1 га на территории Олекминского района. Ликвидирован один лесной пожар на площади, пройденной огнем, 17 га в Вилюйском районе.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 313 лесных пожаров на площади 159 907,2 га. С начала сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлен 151 протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. На данный момент в Якутии установлен особый противопожарный режим.