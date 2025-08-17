По предварительным данным, ранен монтер пути железнодорожной станции

ВОРОНЕЖ, 17 августа. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны обнаружили и отразили атаку примерно пяти БПЛА над тремя районами Воронежской области.

По предварительным данным, в результате атаки ранен монтер пути железнодорожной станции, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены еще около пяти БПЛА. По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтер пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу", - написал Гусев в Telegram-канале.

Он также сообщил, что движение нескольких поездов задержано после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в Воронежской области, вызванного падением обломков БПЛА. "В том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка. На месте уже работают пожарные расчеты", - добавил губернатор.

В трех районах Воронежской области сохраняется непосредственная угроза атаки БПЛА.