Эксперты предполагают, что центр урагана пройдет в 300 км от территории страны, но ливни и сильный ветер могут все равно 4ударить по побережью

ГАВАНА, 17 августа. /ТАСС/. Центр по чрезвычайным ситуациям Доминиканской Республики повысил до желтого уровень опасности для ряда провинций, расположенных на атлантическом побережье островной страны, из-за урагана "Эрин".

Как сообщила в субботу газета Diario Libre, эта мера касается восьми провинций, в столице и столичном округе сохраняется зеленый уровень опасности. Ведомство рекомендовало гражданам не находиться вблизи рек и водоемов из-за риска повышения уровня воды. Хотя ураган пройдет, как прогнозируют эксперты, примерно в 300 км от территории Доминиканы, центр предупредил о возможности сильных ливней, ветра и гроз. Также ведомство запретило находиться в ближайшие часы на пляжах и рекомендовало удалиться от прибрежных зон из-за опасности формирования больших волн. Судам, находящимся около атлантического побережья, целесообразно оставаться в порту.

В субботу Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" достиг пятой (наивысшей) категории по шкале Саффира - Симпсона. "Эрин" движется на запад со скоростью 28 км/ч. Максимальная скорость ветра достигает 69 м/с.