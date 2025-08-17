В Омской области более чем в 2 раза выросло число подтопленных из-за дождей домов

По состоянию на утро 16 августа в поселении были подтоплены 28 домов и 52 приусадебных участка

ОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Паводок из-за ливней подтопил в Таврическом районе Омской области, где введен режим повышенной готовности, 64 частных жилых дома, сообщается в сводке регионального ГУ МЧС. За сутки количество подтопленных домов увеличилось более чем в два раза.

"В результате прохождения интенсивных дождей по территории Таврического муниципального района в рабочем поселке Таврическое произошло подтопление 64 частных жилых дома и 90 приусадебных участков, расположенных в низменных участках местности", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 16 августа в поселении были подтоплены 28 домов и 52 приусадебных участка. В поселке создан пункт временного возмещения, которым пока никто не воспользовался. Ведутся работы по отведению и откачке воды.