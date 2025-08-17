Пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения

КУРСК, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по автодороге Рыльск - Хомутовка в Курской области, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Накануне вечером в Рыльском районе вражеский FPV-дрон совершил атаку на автодороге Рыльск - Хомутовка. В результате удара пострадали два пассажира проезжающего мимо "Камаза", это мужчины 37 и 20 лет. У них закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения", - написал он.

По информации врио главы региона, пострадавших доставили в Курскую областную больницу в состоянии средней тяжести.