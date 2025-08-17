Из России экстрадировали разыскиваемого Интерполом за хищение $36 тыс. иранца

В 2020 году злоумышленник занимался консультированием по вопросам, связанным с криптовалютой

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Гражданин Ирана, разыскиваемый по линии Интерпола после присвоения $36 тыс., экстрадирован из России на родину. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Шереметьево им. А. С. Пушкина передали представителям правоохранительных органов Исламской Республики Иран гражданина указанного государства", - сказала она.

Волк пояснила, что в 2020 году злоумышленник занимался консультированием по вопросам, связанным с криптовалютой. Женщина, которая переживала за сохранность своих средств и хотела воспользоваться услугами криптобиржи, перевела ему $36 тыс. Мужчина присвоил указанную сумму и отказался ее возвращать. По этому факту правоохранительными органами Ирана возбуждено уголовное дело, в рамках которого фигурант был объявлен в международный розыск. Российские полицейские установили местонахождение иностранного гражданина в Москве и задержали его.

"Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос о выдаче разыскиваемого. Он будет доставлен в государство гражданской принадлежности для привлечения к уголовной ответственности", - добавила представитель ведомства.