Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат сбили на подлете к Воронежу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Ранее в Воронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. По словам Гусева, режимы непосредственной угрозы в Воронеже и опасности атаки БПЛА в регионе сохраняются.