Бюджетные учреждения будут работать в дистанционном режиме

БЕЛГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Торговые центры и рынки в Белгороде приостановили работу из-за угрозы атак беспилотников со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

14 августа глава региона сообщил, что парки, скверы, пляжи, учреждения Белгорода, где может находиться большое число посетителей, в ближайшие двое суток не будут работать.

"В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут. <...> К сожалению, не сможем открыть аттракционы в парках по той же самой причине", - написал он.

По словам главы региона, с понедельника бюджетные учреждения, подведомственные правительству области, будут работать "максимально в дистанционном режиме". Решение о формате деятельности организаций будут принимать их руководители. Аналогичные меры касаются подведомственных учреждений, организаций, предприятий Белгорода - порядок их работы определит мэр Валентин Демидов.

"Я хотел обратиться ко всем федеральным структурам, частным структурам: если есть возможность, исходя из текущей обстановки предприятий или организаций, максимально оставить завтра своих работников дома на дистанционном формате работы. Работу торговых учреждений определим завтра утром", - добавил Гладков.