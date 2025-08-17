Заведено уголовное дело

ТАМБОВ, 17 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Никифоровском районе Тамбовской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По предварительным данным, 17 августа на 415-м км автомобильной дороги Р-22 в Никифоровском округе Тамбовской области произошло ДТП, в котором погибли три человека", - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"Выяснение всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре", - уточнили в ведомстве.