Есть пострадавшие и повреждения

БЕЛГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 111 беспилотников и 52 боеприпасов нанесли удары по 13 муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки. Шесть мирных жителей получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Белгород подвергся атакам 14 беспилотников, из которых 4 сбиты. Пострадали три мирных жителя. Двое остаются в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены 16 квартир в 13 МКД, частный дом, 3 административных здания, социальный и коммерческий объекты, здание на территории спортобъекта и 31 автомобиль", - написал он.

По информации главы региона, Грайворонский округ атакован с помощью пяти боеприпасов и семи беспилотников, в результате атаки дрона на автомобиль пострадала женщина, в округе повреждены два частных дома и автомобиль. По территории Шебекинского округа выпущен один боеприпас и 18 беспилотников, ранения получили мужчина и женщина, повреждены 11 автомобилей и 2 частных домовладения.

Белгородский район атакован с применением 20 беспилотников, повреждены 5 частных домов и 4 автомобиля. По Валуйскому округу выпущено 2 боеприпаса и 18 беспилотников, повреждена линия электропередачи и 3 частных дома.

В Краснояружском районе по 10 населенным пунктам выпущено 44 боеприпаса и 10 беспилотников, повреждено промышленное предприятие. По Волоконовскому району выпущено девять беспилотников, повреждены два частных дома.

В Борисовском и Ракитянском районах по двум населенным пунктам выпущено четыре БПЛА, повреждены четыре автомобиля, линия электропередачи и автомобиль. Над Алексеевским, Новооскольским и Старооскольским округами, также над Вейделевским районом системами ПВО сбиты 11 беспилотников, пострадавших и повреждений нет.