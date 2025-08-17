Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода

БЕЛГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Мирный житель пострадал из-за детонации FPV-дрона Вооруженных сил Украины в поселке Пролетарский Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Два муниципалитета атакованы ВСУ. Ранен мирный житель. <...> В поселке Пролетарский Ракитянского района FPV-дрон сдетонировал возле стоянки на территории предприятия", - написал он.

По информации главы региона, пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и слепым осколочным ранением головы бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 Белгорода.

Как сообщил губернатор, в Шебекинском округе в результате детонации дрона пострадал боец самообороны, мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.