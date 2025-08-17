Число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 135

Из них 32 человека госпитализированы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло со 130 до 135, из них 32 человека госпитализированы. Об этом сообщает оперштаб региона.

"По данным на 12:00 [мск] 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 людям, из них 32 [человека] госпитализированы. 17 направлены в федеральные центры города Москвы, из них 14 тяжелых, трое - средней степени тяжести. 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них трое тяжелых, остальные - средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пациенты в тяжелом и среднем состоянии были доставлены в больницы в течение первых трех часов после ЧП. Для эвакуации использовались 3 вертолета с медицинскими бригадами, также была задействована 51 бригада скорой помощи.

В регионе организованы три штаба психолого-психотерапевтической помощи. Как сообщили в оперативном штабе, они работают на месте организации стационарного лечения в Рязани, в кол-центре поселка Лесной, а также в Бюро судебно-медицинской экспертизы Рязани.