Их доставили в медучреждение

ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. ДТП с участием двух машин произошло на трассе "Колыма" в Якутии, в результате различные травмы получили четверо. Об этом сообщили в отделении Госавтоинспекции по Мегино-Кангаласскому району.

"Предварительно установлено, что 17 августа в 12:00 (06:00 мск - прим. ТАСС) на 28-м км ФАД "Колыма" водитель 1986 года рождения, управляя транспортным средством марки Honda Fit, двигаясь со стороны села Чурапча в сторону поселка Нижний Бестях, совершил маневр - поворот в левую сторону на прилегающую дорогу, ведущую в местность Хотун Мааччыйа. В это время водитель 1991 года рождения, управляя транспортным средством марки Toyota Camry, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения для осуществления обгона впереди движущегося автомобиля, где совершил столкновение с транспортным средством", - говорится в сообщении.

В результате ДТП четверых пассажиров обеих автомашин доставили в медучреждение с различными травмами.