17 августа, 15:14,
обновлено 17 августа, 15:21
Военная операция на Украине

МО РФ: над Смоленской областью перехватили БПЛА, которым Киев пытался атаковать АЭС

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением БПЛА по инфраструктуре АЭС в Смоленской области. Беспилотник был перехвачен, сообщили в Минобороны России.

"17 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по инфраструктуре атомной электростанции в Смоленской области. Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области", - сообщили в военном ведомстве. 

