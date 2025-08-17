Функционируют все три энергоблока, которые обеспечивают бесперебойное энергоснабжение, сообщили в пресс-службе станции

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. После попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС с помощью БПЛА станция работает в штатном режиме, функционируют все три энергоблока. Об этом сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

"Смоленская АЭС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Смоленской АЭС в настоящее время работают все три энергоблока, которые обеспечивают бесперебойное энергоснабжение.

Ранее в Минобороны и ФСБ сообщили о том, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением БПЛА по инфраструктуре АЭС в Смоленской области, беспилотник был перехвачен.