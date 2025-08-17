Несовершеннолетний получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением беспилотника нанесли удар по поселку Пролетарский Белгородской области, в результате детонации дрона ранения получил 12-летний мальчик. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации БПЛА ранен 12-летний мальчик. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги", - написал он, добавив, что бригадой скорой помощи пострадавшего доставляют в детскую областную клиническую больницу.

По информации главы региона, на месте атаки повреждены пять транспортных средств.