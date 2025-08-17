Проводится осмотр, назначаются экспертизы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели двух детей на пилораме в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Информация о гибели двух детей из-за падения бревен на пилораме в Чусовском районе Пермского края появилась в СМИ. В пресс-службе регионального СУ СК подтвердили факт трагедии.

"Следователи СК России выехали на место происшествия. Проводится осмотр, назначаются экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.