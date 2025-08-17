Еще 135 человек пострадали

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 14 человек, 135 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"На данный момент по уточненной информации 149 человек пострадали, 14 из них погибли", - говорится в сообщении.

Таким образом, медицинская помощь понадобилась 135 пострадавшим, это число не изменилось.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия в поселке Лесной продолжается разбор завалов. С родственниками погибших и пострадавшими работают психологи МЧС. Они также принимают участие в сопровождении процедуры опознания, участвуют в работе информационной горячей линии.

В новость внесена правка (20:21 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - 135 пострадавших.