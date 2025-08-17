Также повреждена спецтехника

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудник строительной компании получил тяжелые ранения из-за сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с БПЛА противника в Светлодарске Донецкой Народной Республики. Повреждена также спецтехника, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

"Светлодарск (городской округ Дебальцево). В результате сброса ВОП с БПЛА по ул. Южной при проведении строительных работ тяжело ранен сотрудник строительной компании ООО "Шахтострой"- мужчина 1982 года рождения. Также повреждена спецтехника", - говорится в Telegram-канале управления.

Кроме того, в результате атаки дрона ВСУ в Никитовском районе Горловки поврежден частный дом, уничтожена хозпостройка, сказано в сообщении.