Одного из пострадавших госпитализировали с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощь беспилотника нанесли удар по коммерческому объекту в поселке Ракитное Белгородской области. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В поселке Ракитное беспилотник атаковал коммерческий объект. Одному мужчине оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказался. Еще троих пострадавших попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ", - написал он.

По информации главы региона, мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. Двум женщинам оказали необходимую помощь, лечение они продолжат в амбулаторных условиях.

"Повреждены навес здания и две машины. Информация о других последствиях уточняется", - добавил Гладков.