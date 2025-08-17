Над устранением аварии работают около 750 специалистов, сообщили в национальной электроэнергетической компании LUMA

ГАВАНА, 18 августа. /ТАСС/. Более 140 тыс. домохозяйств в Пуэрто-Рико отключены от электроснабжения в результате аварии, вызванной прохождением мимо территории острова урагана "Эрин". Как уточняет национальная электроэнергетическая компания LUMA, над устранением аварии работают около 750 специалистов.

Вице-президент компании Алехандро Гонсалес назвал самой большой проблемой сильный ветер, который повредил линии электропередачи. Он не уточнил, когда электроснабжение может быть восстановлено полностью. Слова Гонсалеса приводит местная газета El Nuevo Dia.

Издание сообщает, что ураган "Эрин", достигший пятой (наивысшей) категории по шкале Саффира - Симпсона, во время прохождения в выходные вблизи северной части Пуэрто-Рико вызвал сильные волны, дожди и ветреную погоду на архипелаге.