В Якутии действуют семь лесных пожаров

Общая площадь охваченных огнем территорий превышает 600 га

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 600 га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют семь лесных пожаров на площади 631 га на территории Вилюйского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского и Олекминского районов. На тушение пожаров привлечен 361 человек с применением двух единиц техники. Оперативность тушения - 63%", - говорится в сообщении.

Ликвидирован один лесной пожар на площади, пройденной огнем, 0,2 га.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 313 лесных пожаров на площади 156 961,4 га. С начала сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлен 151 протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.