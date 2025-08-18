Об этом сказано в материалах дела

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Один из соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" ранее был судим в Таджикистане за призывы к изменению конституционного строя этого государства. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Показания подозреваемого Зубайдулло Исмоилова от 03.04.2024, согласно которым с 2012 года он в различные периоды времени находился на территории Российской Федерации на заработках. В 2016 году, находясь на территории Республики Таджикистан, он привлекался к уголовной ответственности по ст. 307 УК РТ (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан), в связи с чем был приговорен к реальному лишению свободы. Освободившись из мест лишения свободы, с 2021 по 2023 года приезжал на территорию России на заработки", - сказано в материалах дела.