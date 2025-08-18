СК квалифицировал как теракт попытку ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

Силы РЭБ подавили ударный украинский БПЛА самолетного типа "Спис" над территорией Смоленской атомной электростанции

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с попыткой ВСУ осуществить атаку при помощи БПЛА на Смоленскую АЭС. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии (п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ), в связи с попыткой атаки вооруженных формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа 2025 года", - сказала она.

По данным ФСБ России, 17 августа силами РЭБ был подавлен ударный украинский БПЛА самолетного типа "Спис" над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, была сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики.