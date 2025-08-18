Речь идет об Астраханской, Воронежской и Нижегородской областях

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следственный комитет после атак украинских БПЛА на гражданские объекты Астраханской, Воронежской и Нижегородской областей возбудил уголовное дело о террористическом акте. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий (ч. 2 ст. 205 УК РФ), в связи с атаками вооруженных формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры Астраханской, Воронежской и Нижегородской областей", - сказала она.

Атаки украинских БПЛА были совершены в период с 16 по 17 августа. В Воронеже при падении беспилотника поврежден многоквартирный дом. В Лисках Воронежской области ранен мужчина, повреждены магазин, строения на территории вещевого рынка и объекты транспортной инфраструктуры местной железнодорожной станции.

В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области в результате атаки украинского БПЛА поврежден участок линии электропередачи. В Астраханской области при атаке БПЛА поврежден трюм гражданского судна, находившегося на якорной стоянке.

"В рамках уголовных дел подсчитывается причиненный ущерб, устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этих преступлений", - сообщила Петренко.