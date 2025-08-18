Кинологи осмотрели все помещения в поисках людей после ЧП в Рязанской области

Завалы разобрали на площади 3 тыс. кв. м

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Кинологические расчеты обследовали 100% помещений на предмет обнаружения живых людей после ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, завалы разобрали на площади 3 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Разбор завалов после происшествия в поселке Лесной продолжается. Работы организованы и проводятся по трем основным участкам. Проведен разбор половины разрушенных конструкций на общей площади 3 тыс. кв. м. Кинологическими расчетами обследовано 100% помещений на предмет обнаружения живых людей", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на месте происшествия работают психологи МЧС России. "Участвуют в работе информационной горячей линии, работают с семьями погибших и пострадавших", - пояснили в ведомстве.

Известно о 134 пострадавших и 20 погибших.