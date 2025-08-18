Произошел сбой в работе гидросистемы

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Сигнализация о сбое в работе гидросистемы сработала в самолете авиакомпании "Сибирь", который летел по маршруту Новосибирск - Норильск. Борт сел в аэропорту назначения, организована техническая ревизия судна. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, сегодня около 09:00 местного времени (05:00 мск) при выполнении рейса на воздушном судне авиакомпании "Сибирь" по маршруту Новосибирск - Норильск зафиксировано срабатывание сигнализации о сбое в работе гидросистемы самолета. Посадка произведена в штатном режиме в аэропорту назначения", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, в самолете находились 152 пассажира, из них 14 детей. "Организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна. Для выполнения оборотного рейса из Новосибирска назначен резервный борт, ожидают посадки более 60 пассажиров. Новосибирская и Норильская транспортные прокуратуры проводят надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - добавили в прокуратуре.