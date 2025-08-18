У Константина Кузьмина конфисковали деньги и саблю

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил бывшего начальника исправительной колонии №3 Константина Кузьмина к условному сроку по делу о получении взяток от осужденного за покровительство. Кроме того, у экс-руководителя учреждения конфискованы деньги и сабля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Приговором суда <…> Кузьмин К. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание на срок 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 366 000 рублей", - говорится в сообщении. Кузьмин осужден по статье о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

В пресс-службе уточнили, что суд лишил мужчину звания "полковник внутренней службы", запретил на 3,5 года занимать должности на госслужбе в органах уголовно-исполнительной системы, связанные с функциями власти. Также суд конфисковал в доход государства деньги Кузьмина в сумме 105 тыс. рублей и вещественное доказательство - саблю "Драгунскую "Сибирскую".

Суд установил, что Кузьмин, являясь начальником колонии, получал от осужденного взятки, за что оказывал покровительство, обеспечивал передачу денег и запрещенных в колонии предметов.