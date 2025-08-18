В Красноярске четверых осудили за мошенничество при возведении объектов Росатома

Фигурантам назначили сроки до четырех лет

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Железногорский городской суд в Красноярском крае осудил двух региональных представителей НПО "Элерон" и двух директоров коммерческих фирм за мошенничество при возведении объектов Росатома. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

"Железногорский городской суд Красноярского края вынес решение в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении строительных работ по возведению объектов ГК "Росатом", - говорится в сообщении. Два человека получили четыре года колонии общего режима и по 800 тыс. рублей штрафа каждый, еще двое приговорены к трем годам условно.

По информации УФСБ по краю, региональные представители "Федерального центра науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" вступили в сговор с двумя бизнесменами и предоставили подложные документы по выполнению работ по госконтракту между НПО и ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами", похитив деньги. Размер ущерба составил 7 млн рублей.