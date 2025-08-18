Эвакуация горнорабочих не проводилась

КЕМЕРОВО, 18 августа. /ТАСС/. Подземный электровоз загорелся в шахте "Таштагольская" в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Шахта "Таштагольская": в результате возгорания подземного электровоза на горизонте - 280 м в шахте наблюдается задымление. Эвакуация горнорабочих не проводилась. 26 человек с аварийного участка были выведены на свежую струю", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работы по добыче не прекращались. Проводится обследование аварийного участка силами военизированной горноспасательной части.

Рудная шахта "Таштагольская" расположена в Таштагольском районе Кемеровской области. Балансовые запасы шахты составляют порядка 54 млн тонн руды. Первичный концентрат Таштагольского рудника поступает на Абагурскую обогатительную фабрику и после вторичного обогащения отправляется на металлургический комбинат "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке.