Злоумышленники применяли угрозы и насилие в отношении директора строительной компании

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Силовики в столичном регионе и в Республике Дагестан задержали группу вымогателей, которые применяли угрозы и насилие в отношении директора строительной компании. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками из Москвы и Дагестана, а также сотрудниками столичного и республиканского управлений ФСБ России задержали пятерых граждан, один из которых ранее судим за различные преступления. Предварительно установлено, что с апреля по ноябрь прошлого года злоумышленники неоднократно применяли угрозы и насилие в отношении директора строительной компании. Под вымышленными предлогами у него вымогали деньги, в результате чего он заплатил в общей сложности свыше 3 млн рублей. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых на территории столичного региона и Дагестана", - написала Волк.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ.

"Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных", - добавила она.