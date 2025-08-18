В курском приграничье мужчина наступил на взрывное устройство

Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу

КУРСК, 18 августа. /ТАСС/. Мужчина пострадал в Суджанском районе Курской области, наступив на взрывное устройство. Он доставлен в Курскую областную больницу, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"Вчера вечером мужчина наступил на взрывное устройство в Суджанском районе. В результате детонации у 44-летнего пострадавшего неполная травматическая ампутация левой стопы. Он доставлен в Курскую областную больницу, наши врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он.

Хинштейн вновь напомнил жителям, что на территории курского приграничья остается множество неразорвавшихся боеприпасов. Саперы работают над разминированием территории, но пока там до сих пор небезопасно.