МЕЛИТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Попытка киевского режима атаковать с помощью беспилотника Смоленскую АЭС неприемлема, несет колоссальные риски и может иметь катастрофические последствия. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям практически ежедневно атакуемой ВСУ Запорожской АЭС Евгения Яшина.

17 августа на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока был подавлен БПЛА ВСУ. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет. Происшествие не повлияло на работу предприятия, радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

"Выражаем коллегам слова поддержки. Отсутствие пострадавших и влияния на работу энергоблоков - это главный результат в данной ситуации. Данный инцидент вновь с предельной ясностью демонстрирует абсолютно неприемлемую и крайне опасную практику, когда объекты атомной энергетики становятся мишенью", - сказала Яшина.

Она напомнила, что атомные электростанции - это объекты критической инфраструктуры, содержащие источники потенциальной радиационной опасности. "Любое преднамеренное воздействие на них, будь то атака БПЛА, артиллерийские обстрелы или иные военные действия, несет в себе колоссальные риски. Последствия возможной аварии могут быть катастрофическими и долговременными для окружающей среды, здоровья населения целых регионов и глобальной безопасности", - подчеркнула собеседница агентства.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии, а также атакуют дронами.