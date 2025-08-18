Фигурант получил восемь лет за подготовку поджога электрической подстанции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима на восемь лет за подготовку поджога электрической подстанции. Он планировал совершить поджог за $2,5 тыс., об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Никиты Никитина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ. <…> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в пресс-службе.

В ноябре 2024 года Никитин получил в мессенджерах от неустановленных лиц предложение за денежное вознаграждение в $2,5 тыс. совершить поджог одной из электрических подстанций, обеспечивающих электроснабжение Санкт-Петербурга. Фигурант согласился, получил координаты электрической подстанции, инструкцию по изготовлению горючей смеси. Ему была поставлена задача произвести разведку с помощью фото- или видеосъемки. Довести преступление до конца Никитин не смог, так как его задержали с поличным, когда тот приехал снимать кадры.

В суде фигурант подтвердил обстоятельства, но не согласился с квалификацией его действий. Сообщил, что произвел съемку электрической подстанции, однако поджигать ее не собирался. На предложение неустановленных лиц согласился, так как хотел их обмануть. Мужчина якобы планировал смонтировать видеозапись с помощью нейросетей так, как будто электрическая подстанция горит.