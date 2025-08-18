Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в Подмосковье 15-летнего подростка от отравления парами освежителя воздуха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

По информации ведомства, вечером 15 августа на лестничной площадке третьего этажа подъезда дома в Егорьевске было обнаружено тело 15-летнего школьника с признаками отравления неизвестным веществом. "По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователем проведен осмотр места, изъяты баллоны с освежителем воздуха, полимерные и другие предметы, имеющие значение для следствия. Допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая, физико-химическая, биологическая судебные экспертизы по изъятым объектам. Устанавливаются все обстоятельства", - сказали в областном ГСУ СК.

В подмосковной прокуратуре добавили, что, по предварительным данным, смерть юноши могла наступить в результате химического отравления от паров освежителя воздуха. "Егорьевская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту", - заключили в прокуратуре.